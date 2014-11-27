«Укрзалізниця» працевлаштувала понад 200 залізничників із зони АТО і Криму

Залізниці та галузеві підприємства України станом на 24 листопада працевлаштували 202 працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися в інші регіони із зони проведення антитерористичної операції (АТО) на сході країни і території анексованого Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, найбільшу кількість переселенців прийняли на роботу Одеська і Південна залізниці – 52 і 53 людини, відповідно. Далі слідом йде Придніпровська магістраль, яка працевлаштувала 37 чоловік, Південно-Західна - 30 чоловік, Львівська - 8. Також державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних поїздів, працевлаштувало 6 чоловік.

«Сьогодні працівникам Донецької залізниці доводиться виконувати службові обов'язки в небезпечних для життя умовах. Багато залізничників залишають зону АТО через бойові дії та вимушений простій ряду структурних підрозділів», - відзначає «Укрзалізниця».

У повідомленні наголошується, що залізничні підприємства зацікавлені у збереженні кадрового потенціалу галузі. В основному, вимушені переселенці одержали роботу, аналогічну тій, що виконували раніше. Серед працевлаштованих - машиністи і помічники машиністів, диспетчери, монтери шляхів, електромеханіки, ревізори, провідники і квиткові касири, лікарі залізничних медичних установ, охоронці, інженери, економісти, комерційні агенти, IT-фахівці, керівники.

Також повідомляється, що в даний час в основному залізниці приймають на роботу вимушених переселенців на вакантні місця найбільш дефіцитних залізничних професій, також допускається можливість працевлаштування жінок, які пішли у відпустку за доглядом за дитиною.

Читайте також«Укрзалізниця» хоче припинити рух поїздів у зоні АТОЯк повідомляв УНІАН, станом на 26 листопада під час бойових дій у зоні АТО на сході України з 1754 мобілізованих до лав української армії працівників залізничної галузі загинули 16 залізничників і 108 дістали поранення.

Раніше генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк дав розпорядження залізницям країни в першочерговому порядку працевлаштувати працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони, а також забезпечити роботою на підприємствах «Укрзалізниці» членів сімей загиблих залізничників, які були мобілізовані до лав української армії, у разі якщо вони не працевлаштовані.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів.