Аеропорт "Бориспіль" пропонує пасажирам наліпки з хештегом #FreeSentsov

Про це повідомляють пасажири, які прибули до аеропорту.

В аеропорті "Бориспіль" можна безкоштовно отримати наліпки на валізи з хештегом #FreeSentsov. Так українці мають змогу нагадувати світу про українського режисера Олега Сенцова, який 26-ий день голодує в російській тюрмі.

Інформація про це з'явилась в соцмережі на сторінці Наталії Лютікової.

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"Це вдала ідея розповсюдити світом вірус-месседж про врятування Олега Сенцова та інших політв'язнів. Якщо кожна валіза українця у аеропортах світу буде з #FreeSentsov, якщо політики будуть робити свою справу по звільненню політв'язнів , якщо ультрас зроблять те, що в їх силах під час чемпіонату, якщо ми всі будемо разом, то у Олега є шанс. Чи зможемо? Часу мало, його вже просто немає....Єднаймося", – написала Лютікова.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування , висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після початку голодування Сенцов схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію.