Профспілка закликає Кабмін не допустити зупинки роботи Донецької залізниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), про це йдеться у листі-зверненні профспілки до уряду, текст якого було затверджено на засіданні профспілки 27 листопада.

«Просимо вирішити питання про подальшу діяльність Донецької залізниці та не зупиняти роботу підприємства, яке може зараз і не приносить великого прибутку, але залізничники щодня стоять на межі життя і смерті, намагаються виконувати свої посадові обов'язки, а також чесно і сумлінно виконувати найголовнішу функцію - здійснення всіх видів перевезень», - сказано у зверненні.

Також трудовий колектив залізничників висловив стурбованість тим, що в той час як залізничники змушені виконувати свої обов'язки на території, де проходять бойові дії, деякі ЗМІ «продовжують поширювати необґрунтовану і упереджену інформацію про фінансування сепаратизму залізничниками».

Також у повідомленні зазначається, що з метою якнайшвидшого відновлення пошкоджених в зоні АТО об'єктів залізничної інфраструктури, забезпечення своєчасних поставок матеріально-технічних ресурсів для ремонту та експлуатації рухомого складу керівництво «Укрзалізниці» неодноразово зверталося до Служби безпеки та Міністерства інфраструктури з проханням роз'яснити порядок забезпечення підприємства необхідними ресурсами.

«Усі прохання про надання роз'яснень щодо порядку забезпечення ДП «Донецька залізниця» були проігноровані зазначеними держустановами», - наголосили в профспілці залізничників.

Як повідомляв УНІАН, станом на другу половину листопада на Донецькій залізниці залишалися заблокованими близько 15 тис. вагонів державних вагонних компаній, оскільки значна частина магістралі перебуває під контролем терористів.

«Укрзалізниця» не раз наголошувала, що, незважаючи на загострення військового протистояння на сході України, Донецька залізниця продовжує виконувати зобов'язання за фінансовими договорами та перераховувати податки до державного бюджету України.

Починаючи з другої половини травня на ДЗ бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого магістраль скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Крім того, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає на території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.