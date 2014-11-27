Профспілка закликає не допустити передачі медичних закладів «Укрзалізниці» у комунальну власність

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці"), про це йдеться у листі-зверненні профспілки до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради, текст якого був затверджений на засіданні профспілки 27 листопада.

«Передача медичних установ залізниць у комунальну власність негативно вплине на забезпечення безпеки руху поїздів та може призвести до непередбачуваних наслідків у транспортній сфері», - сказано у зверненні профспілки, текст якого цитує прес-служба.

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На думку трудового колективу залізниць, передача в комунальну власність залізничних лікарень і поліклінік призведе до краху системи охорони здоров'я залізничного транспорту, оскільки медустанови, крім надання медичних послуг, забезпечують безпеку руху.

Зокрема, відомчі медичні установи здійснюють медогляди працівників локомотивних бригад безпосередньо перед виконанням рейсів, а також ведуть постійний контроль та моніторинг стану здоров'я працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з безпекою руху.

Крім того, профспілка залізничників і транспортних будівельників у своєму зверненні наголошує, що місцеві органи влади, яким планується передати галузеві медустанови, не мають достатніх фінансових ресурсів і не несуть відповідальності за забезпечення безпеки перевезень пасажирів і вантажів.

«Залізничники зазначають, що вже мають негативний досвід передачі установ соціальної сфери у комунальну власність: більшість переданих об'єктів використовуються не за призначенням або ліквідовані»,- наголошується у прес-релізі.

Також повідомляється, що профспілка виступає проти передачі медустанов у комунальну власність, оскільки в цьому випадку медперсонал втратить низку соціальних гарантій за галузевою угодою та колективними договорами залізниць.

«Це неодмінно призведе до підвищення соціальної напруженості та обурення як серед персоналу галузевих медичних закладів, так і в трудових колективах залізниць», - сказано у зверненні.

У прес-службі нагадали, що у серпні цього року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект щодо бюджетної децентралізації «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який, зокрема, передбачав передачу в комунальну власність закладів охорони здоров'я залізничного транспорту України.

У відповідь на це залізничники повідомили, що дана законодавча ініціатива суперечить чинному законодавству, зокрема законами України «Про залізничний транспорт» та «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

Міністерство інфраструктури, «Укрзалізниця», Рада профспілки і профспілкові організації всіх рівнів одноголосно зайняли позицію проти передачі галузевих медичних закладів у комунальну власність. У зв'язку з цим відповідний лист про необхідність збереження існуючої системи фінансування медичних установ Мінінфраструктури направило в Міністерство фінансів України ще у жовтні. «Проте питання залишається відкритим», - наголосила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у жовтні Вільна профспілка машиністів України (СПМУ) озвучила Міністерству інфраструктури та Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») низку вимог, ключовою серед яких є дотримання їхніх трудових прав.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська профспілка залізничників і транспортних будівельників України нараховує близько 400 тисяч членів профспілки. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою залізничників і транспортних будівельників є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для врахування під час укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті та умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.