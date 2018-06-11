З'явилося відео тренувального польоту українського винищувача Су-27

09:26, 11 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Українська військова авіація буде представлена двома винищувачами Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76.

Майстерність індивідуального пілотажу на Су-27 уже встиг продемонструвати полковник Олександр Оксанченко, передає Gazeta.ua.

Відео його польоту опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше було опубліковано відео показового польоту літака Ан-124-100 на виставці Eurasia Airshow у Туреччині.

Ан-124-100 "Руслан" - комерційний транспортний літак, створений "Антоновим" на базі військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан". 

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Теги: #літак#СУ-27