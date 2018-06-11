З'явилося відео тренувального польоту українського винищувача Су-27

Су-27 виконав тренувальний політ напередодні Danish Air Show – 2018.

Україна бере участь у авіашоу Danish Air Show – 2018, що пройде в Данії. Міжнародний авіаційний показ відбудеться 11 червня. Читайте такожВ Україні випробовують новий літак "Дельфін" (фото) Українська військова авіація буде представлена двома винищувачами Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76. Майстерність індивідуального пілотажу на Су-27 уже встиг продемонструвати полковник Олександр Оксанченко, передає Gazeta.ua. Відео його польоту опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ. Раніше було опубліковано відео показового польоту літака Ан-124-100 на виставці Eurasia Airshow у Туреччині. Ан-124-100 "Руслан" - комерційний транспортний літак, створений "Антоновим" на базі військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан".

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