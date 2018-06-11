Пахне ногами, але усе не так погано: американка показала у мережі свою поїздку в українському плацкарті (відео)

За словами волонтера, подорож була б не настільки важкою, якби у вагоні включили кондиціонер.

Волонтер Корпусу миру Кеті Джонс проїхалася плацкартом «Укрзалізниці» з Києва до Чернівців, та виклала свої враження від поїздки у відеоблозі.

Читайте такожНововведення від «Укрзалізниці»: пасажири зможуть дізнатися онлайн, чи є кондиціонер у вагоні

Відео американки, яка їхала на верхній полиці, виклала у Facebook «Радіо Свобода».

«Гаразд, це третій клас (плацкарт). В принципі, це як купе, але без стін, і тут набагато спекотніше. І тут пахне… наче ногами. Але тут не так вже й погано», –зазначила вона.

«Як тільки ви сюди потрапляєте, вам краще застелити своє ліжко, тому що це стане складнішим, коли усі прийдуть і будуть сидіти на нижній полиці», – продовжила волонтер.

Дівчина поскаржилась на страшну спеку і показала туалет, який, завдяки відкритому вікну, виявився найпрохолоднішим місцем у вагоні.

«Це важко описати, але спати в одному вагоні з приблизно 60 іншими людьми –це, безперечно, досвід», – розповіла волонтер.

За її словами, подорож була б не настільки важкою, якби у вагоні включили кондиціонер.

Нагадаємо, в Україні подорожчали квитки на потяги. Ціни, переконують в "Укрзалізниці", не підвищували вже 4 роки, тому час настав. Як зазначали журналісти ТСН, у вагонах практично нічого не змінилося - брудні матраци, старі спальні місця, обшарпані стіни і відсутність кондиціонера в плацкарті.