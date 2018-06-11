У Китаї запустять найдовший швидкісний потяг в світі (фото)

13:36, 11 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Новий потяг складатиметься з 16 вагонів / фото facebook.com/cgtnrussian

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Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що кожен день 3 нові потяги будуть здійснювати рейси між Пекіном і Шанхаєм.

Новий поїзд буде розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину і складатиметься з 16 вагонів, загальна довжина яких становитиме 414,26 метра.

Нагадаємо, згідно зі стратегією Євросоюзу щодо розвитку транспортних коридорів в мережі TEN-T, до 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини.

фото facebook.com/cgtnrussian

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Теги: #Китай#потяг