У Китаї запустять найдовший швидкісний потяг в світі (фото)

Новий потяг складатиметься з 16 вагонів загальною довжиною майже 415 метрів.

З 1 липня в Китаї офіційно запрацює "Фусін" - найдовший швидкісний поїзд в світі.

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Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що кожен день 3 нові потяги будуть здійснювати рейси між Пекіном і Шанхаєм.

Новий поїзд буде розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину і складатиметься з 16 вагонів, загальна довжина яких становитиме 414,26 метра.

Нагадаємо, згідно зі стратегією Євросоюзу щодо розвитку транспортних коридорів в мережі TEN-T, до 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини.