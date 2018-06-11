Російські прикордонники заблокували проїзд вантажівок біля КП на Чернігівщині

У черзі на перетин україно-російського кордону застрягли близько 85 вантажних автомобілів.

На Чернігівщині сьогодні на кордоні з Російською Федерацією виникла велика черга з вантажівок.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, накопичення вантажівок на виїзд з України спостерігається перед пунктом пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області.

Сьогодні, станом на 12.00, черга на виїзд становила близько 85 вантажних автомобілів, майже 40 із них, які були оформлені з українського боку, але застрягли на території між пунктами пропуску і не пропускаються російською стороною.

Крім того, за інформацією прикордонників, протягом минулої доби та сьогодні зранку співробітники Федеральної прикордонної служби РФ спільно з представниками інших служб, які здійснюють контрольні операції в російському пункті пропуску «Нєхотєєвка» (Харківська область), що навпроти пункту пропуску «Гоптівка», не пропустили на територію РФ та без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України.

Попередньо, причиною повернення авто суміжною стороною є нібито проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії (відзначається 12 червня).

«Чи є це причиною - наразі не відомо. Ситуація відслідковується», - коментують прикордонники.

Раніше повідомлялось, що у Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.