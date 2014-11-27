«Укрзалізниця» тимчасово обмежила перевезення зерна для компаній «Бруклін-Київ» і «Трансбалктермінал»

18:22, 27 листопада 2014
Транспорт/Звя'зок
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«Укрзалізниця» ввела тимчасове обмеження на перевезення зернових вантажів на адресу стивідорних компаній «Бруклін-Київ» і «Трансбалктермінал» зі станцій Одеса-порт та Іллічівськ відповідно.

Фото УНИАН

Згідно з інформацією на сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»), конвенції були прийняті 27 листопада і діють до скасування.

Зокрема, заборонені перевезення зернових вантажів у вагонах-зерновозах зі станції Одеса-порт на адресу компанії «Бруклін-Київ», а також у зерновозах інвентарного парку зі станції Іллічівськ на адресу компанії «Трансбалктермінал», яка належить найбільшому виробнику масложирової продукції в Україні агрохолдингу «Кернел».

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Крім того, з 21 листопада і до скасування «Укрзалізниця» ввела заборону на здійснення перевезень зернових вантажів зі станції Іллічівськ на адресу Адміністрації Іллічівського морського порту і компанії «Транс-Сервіс».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня через завдані терористами пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури на сході України "Укрзалізниця" заборонила відправлення вантажів більше ніж на 50 станцій Донецької залізниці.

Нагадаємо, у липні "Укрзалізниця" пропонувала підвищити тарифи на вантажні перевезення на 12,5%, оскільки ціни на зерно зростають значно швидше, ніж тарифи на перевезення.

Довідка УНІАН. Стивідорна компанія «Бруклін-Київ» працює на ринку транспортних послуг від 1992 року і є одним із провідних підприємств транспортної галузі України. Партнерами компанії виступають «Метінвест Холдинг», Sucden, компанія Mar Shipping та інші.

Холдинг «Кернел», контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником та експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через належні їй термінали на Чорному морі, зокрема, зерновий портовий термінал «Трансбалктермінал».

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