Залізничники стурбовані звинуваченнями керівництва «Укрзалізниці» в корупції

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України, що нараховує близько 400 тис. осіб, висловила стурбованість щодо висунутих керівництву «Укрзалізниці» безпідставних звинувачень у корупційних схемах на підприємстві з боку правоохоронних і контролюючих органів, у зв'язку з чим звернувся до президента України Петра Порошенка із проханням захистити багатотисячний колектив залізничної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") про це сказано у листі-зверненні профспілки до глави української держави, текст якого був затверджений на засіданні профспілки 27 листопада.

У повідомленні наголошується, що безпідставні звинувачення в корупції і постійні перевірки фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» дестабілізують роботу всієї залізничної галузі та створюють напруження у трудовому колективі підприємств залізничного транспорту.

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«Ми розуміємо, що необхідно боротися з таким явищем як корупція, але вважаємо, що правоохоронні і контролюючі органи повинні діяти в рамках закону і дотримання професійної етики. Вони не повинні поширювати непідтверджену негативну інформацію про галузь та її керівників у засобах масової інформації, висуваючи звинувачення, які не мають доказової бази», - сказано у зверненні.

«Лунають безпідставні звинувачення на адресу багатотисячного колективу залізничників. Назвіть поіменно корупціонерів, зловіть їх за руку. Зараз звинувачують огульно, називають «корупціонерами». Виходить, що всі ми, хто тут сидить - корупціонери? Ми підтримуємо боротьбу з корупцією, але не популістськими заявами», - цитує прес-служба голову профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадима Ткачова.

На думку трудового колективу залізничників, усі звинувачення на адресу «Укрзалізниці» і підприємств залізничної галузі необгрунтовані, про що свідчать результати перевірок відомства.

Зокрема, Державна фінансова інспекція України за підсумками проведеної позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» не зафіксувала порушень чинного законодавства щодо роботи відомчого комітету з конкурсних торгів.

Також комісія Міністерства інфраструктури зайнялася перевіркою відомства, яка була закінчена 18 листопада, проте відповідного акта перевірки «Укрзалізниця» не отримала.

«Тому не можна зробити висновків про порушення з боку керівництва «Укрзалізниці» і підприємств залізничного транспорту», - сказано у зверненні.

Також, на думку профспілки, дестабілізуючим фактором у роботі галузевих підприємств є дії Антимонопольного комітету України, який припинив конкурси на проведення незалежної оцінки майна «Укрзалізниці» і закупівлі вугілля для залізниць.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. Водночас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка завершила перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» 18 листопада і вже з 19 листопада Остапюк повернувся на займану посаду. На період проведення перевірки виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

Комісія Мінінфраструктури двічі подовжувала термін проведення перевірки діяльності «Укрзалізниці». Крім того, на підставі постанови Генеральної прокуратури була призначена перевірка діяльності відомства, провести яку було доручено Держфінінспекції до 29 жовтня, і яка, зокрема, повинна була встановити, чи були допущені які-небудь порушення під час проведення держзакупівель для потреб галузі на 2014 рік.

Згідно із заявою «Укрзалізниці», акт ревізії Держфінінспекції засвідчив, що інспекція не зафіксувала порушень чинного законодавства щодо роботи комітету «Укрзалізниці» з конкурсних торгів.

Крім того, «Укрзалізниця» наголосила, що вважає низку висновків Держфініспекції необгрунтованими, у зв'язку з чим направила останній свої зауваження до акта ревізії.

Останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначало активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язувала це з тим, що їй вдалося заощадити понад 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників. Також менеджмент «Укрзалізниці» наголошував, що нажив собі чимало ворогів через свою боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. У вересні 2014 року "Укрзалізниця" створила комісію з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції на залізничному транспорті, яка займається організацією роботи зі зміцнення законності і правопорядку на залізничному транспорті, а також стежить за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.