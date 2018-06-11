Міжнародна морська організація почала аудит безпеки судноплавства в Україні

За словами Омеляна, результат аудиту позначиться не лише на портовій сфері, але і на багатьох суміжних галузях.

Міжнародна морська організація (ІМО) почала аудит України у сфері безпеки судноплавства.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Володимира Омеляна.

"Ми розуміємо, що результат аудиту позначиться не тільки на портовій сфері, але і на багатьох суміжних галузях. Міністерство інфраструктури підійшло до процесу підготовки до аудиту з максимальною відповідальністю. Сподіваюся, що аудит пройде у дружній атмосфері, наші фахівці продемонструють здатність нашої держави виконувати міжнародні зобов'язання, а аудитори об'єктивно покажуть, що Україна дійсно є морською державою, має великий потенціал для розвитку", - цитує прес-служба Омеляна.

Згідно з повідомленням, метою аудиту є перевірка відповідності виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері безпеки судноплавства.

Наголошується, що для успішного проходження Україною аудиту ІМО залучаються представники Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Державної служби з безпеки на транспорті, Державного агентства рибного господарства, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у процесі виконання Україною зобов'язань, взятих згідно з обов'язковими інструментами ІМО, стороною яких є Україна.

У прес-службі повідомили, що 18 травня 2018 року в штаб-квартирі ІМО відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародною морською організацією щодо участі в системі аудиту держав - членів Міжнародної морської організації.

"Ця подія відкрила шлях до проведення аудиту та подальшої співпраці між Україною та Міжнародною морською організацією в сфері вдосконалення національної нормативно-правової бази України та наближення нашої держави до високих міжнародних стандартів у сфері торговельного мореплавства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що, відповідно до рекомендацій місії ІМО 2015 року, створено новий центральний орган виконавчої влади - Державна служба морського і річкового транспорту України (Морську адміністрацію), яка розпочне функціонувати з 1 серпня 2018 року і реалізовуватиме державну політику у сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті з урахуванням результатів аудиту.

Довідка УНІАН. Міжнародна морська організація або ІМО - міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою ООН, служить апаратом для співпраці та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних з міжнародним торговельним судноплавством.

Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) щодо забезпечення безпеки на морі і запобігання забрудненню із суден навколишнього середовища, в першу чергу, морського середовища. Має штат близько 300 осіб.

У певному сенсі ІМО є форумом, у якому держави - члени цієї організації обмінюються інформацією, обговорюють правові, технічні та інші проблеми, що стосуються судноплавства, а також забруднення із суден навколишнього середовища, в першу чергу морського середовища.