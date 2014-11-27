«Укрзалізниця» відновила рух приміських дизель-поїздів у Луганській області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Сьогодні були доставлені цистерни з паливом на підконтрольну Україні територію Донецької магістралі», - повідомили УНІАН у прес-службі.

Нагадаємо, 26 листопада прес-служба Луганської облдержадміністрації повідомила, що в області припинили рух шість приміських дизель-поїздів за напрямками Сватове - Куп'янськ і Сватове - Венгеровка через відсутність палива внаслідок припинення державного фінансування Донецької залізниці.

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У відповідь на це «Укрзалізниця» підтвердила наявність проблем із запасами пального в депо, які обслуговують приміське сполучення в області, повідомивши водночас, що заступник гендиректора «Укрзалізниці» Олександр Зародов підписав розпорядження, згідно з яким у той самий день з Києва на Донецьку залізницю були відправлені чотири цистерни з паливом.

Як повідомляв УНІАН, на виконання президентського указу про те, що з 1 грудня необхідно перевести всі держпідприємства на підконтрольну українським військовослужбовцям територію, «Укрзалізниця» підготувала пропозиції про припинення руху вантажних та пасажирських поїздів на підконтрольних терористам територіях у зоні АТО через неможливість забезпечити безпеку пасажирів і схоронність перевезених вантажів.

Причому у відомстві зазначили, що Донецька магістраль продовжує виконувати зобов'язання за фінансовим договорами та перераховувати податки до державного бюджету України.

27 листопада "Укрзалізниця" опублікувала звернення Профспілки залізничників і транспортних будівельників України до уряду, у якому залізничники закликали владу не допустити зупинки роботи Донецької залізниці, значна частина якої все ще перебуває під контролем терористів.

Довідка УНІАН. У структурі експлуатаційних витрат залізничної галузі енергоресурси складають до 21%. Залізниці використовують близько 400 тис. тонн дизельного палива і 6,2 млрд кВт/ч електроенергії в рік. Крім того, залізничний транспорт щороку споживає близько 3 тис. тонн мазуту.