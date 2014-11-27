Залізничники передали українським військовим печі для обігріву в польових умовах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Працівники Львівського локомотиворемонтного заводу у вільний від роботи час уже виготовили і відправили на схід вісім твердопаливних печей, для виробництва яких використовуються списані металеві матеріали», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, працівники заводу також ініціювали збір гуманітарної допомоги для бійців АТО. Разом із печами вони передадуть на фронт продукти харчування, теплі речі та засоби гігієни.

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«Кожну піч залізничники прикрасили металевою табличкою з написом: «Повертайтеся живими. Слава Україні!» - повідомили у прес-службі.

У свою чергу, працівники вагонного депо Клепарів Львівської магістралі передали в зону АТО сім міні-печей, зварених зі списаних запасних резервуарів та інших металевих частин.

«Спеціальна конструкція печей дозволяє перевозити їх по снігу, що актуально з наближенням зими. На поверхні печей також є місце для підігріву води та їжі», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що працівники депо Здолбунів Львівської магістралі вже виготовили і передали українським військовослужбовцям 11 переносних печей.

Як повідомляв УНІАН, у червні керівництво "Укрзалізниці" придбало через установу державного «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «Військові» на суму 35 тис. грн, кошти від реалізації яких були спрямовані на потреби української армії.

У жовтні медичні установи залізничної галузі України зібрали більше 200 літрів донорської крові для українських військовослужбовців, поранених під час проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України проти російських терористів.