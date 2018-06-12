Daimler має відкликати майже 800 тисяч авто в Європі через "дизельний скандал"

Зокрема, Daimler повинен буде відкликати 238 тисячі автомобілів у Німеччині.

Німецький автомобільний концерн Daimler має відкликати 774 тисячі дизельних автомобілів Mercedes в Європі у зв'язку з "дизельним скандалом".

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Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на заяву голови Міністерства транспорту ФРН Андреаса Шойєра, передає Прайм.

Після зустрічі з головою правління Daimler Дітером Цетше міністр заявив, що "через неприпустиме обладнання", яке дозволяє маніпулювати показниками системи викидів, Daimler повинен буде відкликати 238 тисячі автомобілів у Німеччині.

Всього в Європі концерн повинен відкликати 774 тисячі автомобілів на додаток до вже відкликаних по всьому світу мінівенів Mercedes Vito та моделей C і GLC класів.

Раніше повідомлялося, що Федеральне автомобільне відомство Німеччини (BKA) підозрює Daimler в установці на свої транспортні засоби неприпустимого обладнання, яке дозволяє проводити маніпуляції з показниками системи викидів.

У травні BKA зажадав негайно відкликати 6300 мінівенів Mercedes Vito по всьому світу. За заявою Daimler, ці автомобілі потребують оновлення. Тоді міністр транспорту ФРН Андреас Шойер викликав голову Daimler Дітер Цече в міністерство для прояснення ситуації.