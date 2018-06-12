Відлуння «дизельного скандалу»: у Німеччині почали розслідування проти голови Audi

Прокуратура Мюнхена звинувачує Руперта Штадлера в шахрайстві. У його квартирі пройшов обшук.

У рамках дизельного скандалу прокуратура Мюнхена почала розслідування стосовно керівника автомобільного концерну Audi Руперта Штадлера.

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Як повідомили представники прокуратури в понеділок, 11 червня, Штадлер проходить у справі як обвинувачений ще з 30 травня, передає «Німецька хвиля».

У понеділок в його квартирі пройшов обшук. Крім того, як повідомили у відомстві, проведено обшук у квартирі не названого члена правління Audi. Як і у випадку Штадлера, мова йде про звинувачення в шахрайстві і підробці. Слідство вважає, що обидва фігуранти справи мали стосунок до продажу європейським споживачам дизельних автомобілів з маніпулятивними даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Кількість обвинувачених у справі, відкритій мюнхенською прокуратурою щодо концерну Audi, досягла 20 осіб. Минулого тижня Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) оголосило про офіційне відкликання 60 тисяч моделей A6 і A7 через маніпуляції з програмним забезпеченням. У квітні 2017 року обшуки пройшли в головному офісі Audi. Тоді мова йшла про дизельні двигуни, які Audi поставив концерну Porsche. Обидві автомобільні марки належать концерну Volkswagen.

Раніше, 10 червня, KBA повідомило, що в автомобілях концерну Daimler виявлено п'ять заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів. У відомстві підозрюють, що подібними функціями оснащені майже 1 млн автомобілів з дизельним двигуном, які відповідають нормі Євро-6.