Повноцінне харчування в нічних поїздах: «Укрзалізниця» презентувала нову послугу (фоторепортаж)

"Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких нічних поїздах.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, які курсують в нічний час.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов‘язків голови держкомпанії Євген Кравцов під час презентації послуги.

«Сьогодні спільно з нашими партнерами ми запускаємо пілотний проект з організації нової системи громадського харчування в поїздах. На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви», - сказав він.

Кравцов зазначив, що тестування нової послуги починається в поїздах №81 Київ - Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ.

За його словами, оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

Також Кравцов повідомив, що впродовж кількох тижнів планується розширити послугу ще на деякі поїзди, зокрема Київ-Одеса.

«Поки що це пілотний проект, і ми подивимося впродовж 3 місяців, наскільки буде популярною ця послуга», - сказав він.

Кравцов зазначив, що «Укрзалізниця» планує вивчити всі пропозиції та відгуки мандрівників з метою вдосконалити сервіс і збалансувати меню відповідно до побажань пасажирів.

«Для нас важливий зворотний зв'язок, тому пасажирам у поїздах будуть запропоновані анкети», - сказав він.

Кравцов також повідомив, що поїзди, в яких зараз впроваджується повноцінне харчування, обслуговуватимуть бригади сервісу громадського харчування.

«Замовити обід можна на пасажирське місце за телефоном, вказаним у меню, через офіціанта-стюарда або отримати безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе», - сказав він.

Кравцов повідомив, що в пілотному проекті повноцінного харчування бере участь компанія «Перша проба», проте, всі компанії, які мають свої пропозиції щодо харчування в поїздах, зможуть запропонувати свою продукцію пасажирам.

«Наше завдання сьогодні - протестувати кілька компаній і кілька технологій, щоб потім зрозуміти, який варіант сподобається пасажирам найбільше. Найголовніше, щоб харчування в поїздах відповідало всім санітарним нормам», - зазначив Кравцов.

Відповідно до прес-релізу, розданому журналістам, у меню на вибір пасажирам пропонується кілька варіантів: придбати ланч-бокс, який включатиме певний набір страв і напоїв, або за бажанням - окремі гарячі страви, снеки і напої.

Ланч-бокс можна буде замовити при придбані квитка онлайн або в касі на станції, а також безпосередньо у вагоні. Вартість ланч-боксів, залежно від асортименту, становитиме 95 і 115 грн. Також, «Укрзалізниця» пропонує окреме меню сніданків, в якому на вибір є каші, сирники та кисломолочні напої.

Серед гарячих страв на вибір пасажирам пропонується три види першої страви (грибний суп, курячий бульйон і гаспачо), три види другої страви (картопляне пюре з куркою, паста болоньєзе і кус-кус із овочами).

Також можна замовити сендвічі та різноманітні десерти.

Вартість перших і основних страв обійдеться пасажирам за ціною від 38 грн за порцію, сендвічів - 42 грн, десертів - від 18 грн, сніданків - від 29 грн. Серед напоїв - різні чаї, соки, кава, газовані напої.

Як повідомляв УНІАН, раніше в коментарі УНІАН Кравцов повідомив, що презентація послуги відбудеться 12 червня.

В «Укрзалізниці» заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що курсують в нічний час, буде запущено з кінця 2017 року.