Круасан, бульйон і вівсянка: в "Укрзалізниці" показали меню повноцінного харчування в поїздах (фото)

За кілька днів у 4-х поїздах, що прямують зі столиці до Маріуполя, Івано-Франківська та Ужгорода відтепер можна вибирати їжу за смаком.

В. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов показав, як буде виглядати повноцінних меню сніданків і обідів у поїздах.

Фотографії він опублікував на сторінці в Facebook.

"Через кілька днів у 4-х поїздах, що прямують зі столиці до Маріуполя, Івано-Франківська та Ужгорода відтепер можна вибирати їжу за смаком. Що важливо - придбати ланч-бокси можна буде вже при онлайн-покупці квитка. Згодом таку функцію плануємо запровадити і для інших позицій з меню. Замовлення можна оформити на пасажирське місце по телефону, через офіціанта-стюарда або безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе", - розповів Кравцов.

За його словами, меню буде залежати від сезонності, в УЗ планують додати більше українських страв.

Зараз у меню входять перші, основні страви і навіть десерт.

Як повідомив журналіст Олександр Рудоманов, ланч-бокси, до яких входять суп, каша, 140-грамовий сендвіч, круасан і чай, будуть коштувати 95 грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, що курсують у нічний час з 18 червня.