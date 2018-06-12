Круасан, бульйон і вівсянка: в "Укрзалізниці" показали меню повноцінного харчування в поїздах (фото)

13:57, 12 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Нову систему харчування запустять в 4-х поїздах / Facebook Євген Кравцов

Фотографії він опублікував на сторінці в Facebook.

Меню буде залежати від сезонності / Facebook Євген Кравцов

"Через кілька днів у 4-х поїздах, що прямують зі столиці до Маріуполя, Івано-Франківська та Ужгорода відтепер можна вибирати їжу за смаком. Що важливо - придбати ланч-бокси можна буде вже при онлайн-покупці квитка. Згодом таку функцію плануємо запровадити і для інших позицій з меню. Замовлення можна оформити на пасажирське місце по телефону, через офіціанта-стюарда або безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе", - розповів Кравцов.

Facebook Євген Кравцов
Facebook Євген Кравцов
Facebook Євген Кравцов

За його словами, меню буде залежати від сезонності, в УЗ планують додати більше українських страв.

Зараз у меню входять перші, основні страви і навіть десерт.

Як повідомив журналіст Олександр Рудоманов, ланч-бокси, до яких входять суп, каша, 140-грамовий сендвіч, круасан і чай, будуть коштувати 95 грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, що курсують у нічний час з 18 червня.

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Теги: #Укрзалізниця#потяг