Втрати Німеччини через "дизельний скандал" оцінили в півмільярда євро

На думку експертів, для того, щоб повернути довіру до ринку дизельних автомобілів, необхідно в терміновому порядку провести повне розслідування порушень у цій галузі.

Німецька промислова і торгова палата (DIHK) оцінила витрати, пов'язані з "дизельним скандалом", в понад півмільярда євро, заявив голова DIHK Ерік Швайтцер.

Читайте такожНаслідки «дизельного скандалу»: Volkswagen змінив голову компанії

"Дизельний скандал і заборони на експлуатацію сполохали велику частину економіки Німеччини. Зачеплена не тільки автомобільна галузь. Втрата вартості і простій багатьох дизельних автомобілів стосуються також великої кількості представників середнього і малого бізнесу", — заявив Швайтцер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, передає Прайм.

"DIHK вже сьогодні оцінює пов'язані з цим витрати у більш ніж півмільярда євро", — додав Швайтцер.

На його думку, для того, щоб повернути довіру до ринку дизельних автомобілів, необхідно в терміновому порядку провести повне розслідування порушень у цій галузі.

Раніше прокуратура Мюнхена звинуватила у шахрайстві та підробці документів голову правління компанії Audi AG Руперта Штадлера у зв'язку з так званим "дизельним скандалом". Таким чином, кількість обвинувачених у зв'язку з "дизельним скандалом" зросла до 20 осіб.

Автоконцерн Volkswagen, підрозділом якого є Audi, раніше звинуватили в США в тому, що він оснащував дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Американське уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. У квітні Volkswagen домовився про викуп компанією автомобілів у споживачів та виплату їм компенсацій.

Крім того, раніше голова мінтранспорту ФРН Андреас Шойер заявив, що німецький автомобільний концерн Daimler має відкликати 774 тисячі дизельних автомобілів Mercedes в Європі.