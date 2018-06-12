Не бургером єдиним: "Укрзалізниця" показала ціни на нове меню у потягах (фото)

Наразі харчування в потягах відбуватиметься в тестовому режимі, але в майбутньому меню обіцяють змінювати посезонно.

У вівторок, 12 червня, на Центральному залізничному вокзалі столиці "Укрзалізниця" показала, чим годуватиме українців у потягах.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що комплексне харчування в поїздах розпочне діяти 18 червня за чотирма залізничними сполученнями: № 81 Київ – Ужгород, № 104 Київ – Маріуполь, № 7 Київ – Івано-Франківськ та № 749 Київ – Івано-Франківськ.

Харчування в потягах відбуватиметься поки три місяці в тестовому режимі, інформують у прес-службі "Укрзалізниці".

"Пропонуємо повний комплекс харчування – від сніданків до перших страв і десертів. Розрахуватися можна як готівкою, так і карткою за допомогою терміналів. Наступні декілька тижнів буде можливо замовити ланч-бокси при купівлі квитків. Ми подивимося, чи сподобається послуга пасажирам і потім визначимося щодо подальшого її запровадження", - сказав Євген Кравцов, виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Замовити обід можна буде на пасажирське місце за телефоном, вказаним в меню, через офіціанта-стюарда або отримати у спеціально обладнаному сервісному купе. Склад меню залежатиме від сезону.

Вартість ланч-боксів залежно від асортименту складатиме 95 та 115 гривень. Також "Укрзалізниця" пропонує окреме меню сніданків, у якому на вибір є каші, сирники та кисломолочні напої.

Серед гарячих страв на вибір пасажирам пропонується три види першої страви (грибний суп, курячий бульйон та гаспачо), три види основної страви (картопляне пюре з куркою, паста болоньєзе та кус-кус із овочами).

Також можна буде замовити сендвічі та різноманітні десерти. Вартість перших та основних страв буде від 38 гривень за порцію, сендвічів – 42 гривень, десертів – від 18 гривень, сніданки коштуватимуть від 29 гривень. Серед напоїв – чаї, соки, кава, газовані напої та інше. На упаковках також зазначатиметься калорійність страв.

Нагадаємо, на період літніх відпусток "Укрзалізниця" призначила 23 додаткові поїзди, які курсуватимуть переважно до Чорного та Азовського морів. Вісім із них - до Одеси, п'ять – до Херсона, по три – до Генічеська та Бердянська. Також збільшили періодичність курсування графікових поїздів.