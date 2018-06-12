Залежно від пікових періодів: квитки на поїзди знову подорожчають

Наприклад, влітку діє коефіцієнт 1,07, тоді квитки будуть дорожчими на 7%, а в певні періоди діють коефіцієнти менше одиниці.

Державна компанія "Укрзалізниця", яка за підсумком року проіндексує тарифи на перевезення пасажирів на 25%, підвищує вартість проїзду для пасажирів залежно від пікових періодів.

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Про це у відповіді на запит УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, в держкомпанії заявляють, що незначно підвищувати вартість квитків без узгодження різних міністерств та Державної регуляторної служби можуть завдяки наказом Міністерства інфраструктури України від 23 березня 2012 року.

"Наказом №170 Міністерства інфраструктури України від 23 березня 2012 року визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду. Наприклад, влітку діє коефіцієнт 1,07, тоді квитки будуть дорожчими на 7%, а в певні періоди діють коефіцієнти менше 1", - повідомили в держкомпанії.

У прес-службі надали таблицю коефіцієнтів індексації. Згідно їй, найвищі коефіцієнти індексації припадають на період з 25 грудня по 30 грудня – 1,1. Тобто вартість квитків підвищується на 10%. Трохи нижче влітку - з 01 червня по 31 серпня - 1,07.

Також, найнижчі коефіцієнти індексації припадають на 31 грудня – 0,7. Трохи вище 9 травня – 0,8.

Також відмічається, що на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож. Ці коефіцієнти також стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів. Так, коефіцієнти регулювання вартості проїзду в понеділок, четвер, суботу складають 1,0, у вівторок і середу – 0,9, у п'ятницю та неділю – 1,1.

Разом з тим, у поїздах "Інтерсіті+" коефіцієнт регулювання вартості проїзду по днях тижня трохи відрізняється. Так, в понеділок, вівторок і середу – 1,0, у четвер і суботу – 0,9, а в п'ятницю та неділю – 1,1.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 30 травня підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%. Варто відзначити, що компанія планувала підвищити тарифи на пасажирські перевезення з 1 квітня, проте цього не відбулося у зв'язку з тим, що відповідний наказ не пройшов всі рівні узгодження. Адже, згідно із законом, для підвищення тарифів "Укрзалізниця" має отримати погодження Міністерства інфраструктури, Державної регуляторної служби і Мінекономрозвитку та інших міністерств, а також профспілок.

Проектом наказу передбачається проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у два етапи по 12%. Другий етап має відбутися з 1 жовтня. Загалом рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року відносно грудня попереднього року становитиме 25%.