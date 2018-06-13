Tesla скорочує витрати: вирішила звільнити 4 тисячі співробітників

Голова Tesla нагадав, що протягом 15 років компанія не отримувала щорічного прибутку.

Американська компанії Tesla у зв'язку з реорганізацією, спрямованою на збільшення рентабельності виробництва, звільнить понад 4 тисячі співробітників.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на офіційний лист голови компанії Ілона Маска колективу.

"За останні кілька років компанія Tesla швидко зростала і розвивалася, що призвело до дублювання деяких обов'язків співробітників, які сьогодні важко виправдати, хоча вони мали сенс в минулому. Через необхідність скоротити витрати та досягти рентабельності ми прийняли важке рішення звільнити приблизно 9% наших співробітників", - цитує видання слова Маска.

Голова Tesla нагадав, що протягом 15 років компанія не отримувала щорічного прибутку. Між тим фірма прагне прискорити перехід до екологічно чистої енергетики.

"Ми ніколи не досягнемо цієї мети, поки ми не зможемо, нарешті, забезпечити стійкий прибуток", - пояснив він.

Штат Tesla налічує близько 46 тисяч співробітників.