В Афінах таксисти страйкують проти повернення Uber
09:31, 13 червня 2018Транспорт/Зв'язок
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Таксі є одним з головних видів транспорту в Афінах.
Ілюстрація REUTERS
Таксисти в Греції оголосили 24-годинний страйк проти повернення служби Uber.
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Про це повідомляють РИА Новости.
"Водії заявили, що служба Uber підірве їхню роботу, і нагадали про страйки 2011 року, Тоді таксисти страйкували три тижні. На цей раз учасники страйк пообіцяли повторювати страйк доти, поки питання не буде остаточно закрито", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таксі є одним з головних видів транспорту в Афінах.
Між тим кредитори мають намір сприяти поверненню сервісу Uber. Європейський суд постановив, що Uber є транспортною компанією, а значитьповинна діяти за тими ж правилами, що і всі інші таксомоторні компанії. Роботу таксі в Греції дозволено лише за спеціальними ліцензіями
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