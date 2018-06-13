В Афінах таксисти страйкують проти повернення Uber

Таксі є одним з головних видів транспорту в Афінах.

Таксисти в Греції оголосили 24-годинний страйк проти повернення служби Uber.

Читайте такожСуд дозволив Франції заборонити Uber без схвалення ЄС

Про це повідомляють РИА Новости.

"Водії заявили, що служба Uber підірве їхню роботу, і нагадали про страйки 2011 року, Тоді таксисти страйкували три тижні. На цей раз учасники страйк пообіцяли повторювати страйк доти, поки питання не буде остаточно закрито", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таксі є одним з головних видів транспорту в Афінах.

Між тим кредитори мають намір сприяти поверненню сервісу Uber. Європейський суд постановив, що Uber є транспортною компанією, а значитьповинна діяти за тими ж правилами, що і всі інші таксомоторні компанії. Роботу таксі в Греції дозволено лише за спеціальними ліцензіями