В «Укрпошті» прокоментували можливе банкрутство

«Укрпошта» веде переговори з Кабміном для поліпшення фінансового становища компанії.

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» веде переговори з регуляторами та Кабінетом міністрів України для поліпшення фінансового становища компанії.

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Про це повідомила прес-служба "Укрпошти" з посиланням на в. о. генерального директора компанії Ігоря Смілянського, який прокоментував інформацію про можливе банкрутство «Укрпошти».

«Укрпошта», як і раніше, виконуватиме свої зобов'язання перед клієнтами і партнерами. Подібне кризове становище через зростання мінімальної заробітної плати «Укрпошта» подолала в 2017 році. Почавши рік з рекордними витратами - збільшення фонду оплати праці на 1 млрд грн, - компанія за рахунок впровадження нових сучасних послуг та перегляду тарифів вийшла на прийнятний фінансовий результат. Щоб уникнути складного фінансового становища, зараз ведуться переговори з регуляторами і Кабінетом Міністрів України. За результатами цих переговорів "Укрпошта" до кінця червня визначить, за яким сценарієм діятиме», - цитує прес-служба Смілянського.

За його словами, існує два альтернативних сценарії для досягнення такого балансу.

«Ми приводимо діючі регульовані тарифи до рівня їхньої собівартості: це тарифи на письмову кореспонденцію, доставку періодичних видань, а насамперед - на доставку пенсій, тариф на яку не змінювався з 2004 року. Або другий – «Укрпошта» надаватиме тільки ті послуги, тарифи на які не нижчі за їхню собівартість. Ми усвідомлюємо, що більша частина мережі «Укрпошти» створена для надання регульованих послуг, тому відмова від їхнього надання призведе до значного скорочення мережі та чисельності персоналу», - зазначив Смілянський.

Також, він зазначив, що 5 грудня 2017 Тарифна рада при Міністерстві інфраструктури прийняла рішення про перегляд тарифу на доставку пенсій, проте досі нові тарифи не затверджені Пенсійним фондом.

До того ж Смілянський підкреслив, що «Укрпошта» реалізує ряд заходів внутрішньої оптимізації - відбувається скорочення адміністративних та логістичних витрат тощо.

«Тому про банкрутство компанії не йдеться!», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрпошта» в 2017 році отримала 203 млн грн чистого збитку проти 158 млн грн чистого прибутку роком раніше.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.