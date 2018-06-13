В аеропорт Харкова зайшла нова грузинська авіакомпанія

У вівторок, 12 червня, Міжнародний аеропорт «Харків» прийняв перший рейс з Тбілісі нової грузинської авіакомпанії Myway Airlines.

Boeing 737-800 з представниками перевізника, іноземними журналістами та почесними гостями прибув у 08:50 за київським часом. Борт, за традицією, зустріли святковою водяною аркою. Аеропорт, в свій час реконструйований бізнесменом Олександром Ярославським в рамках підготовки міста до Євро-2012, став першими українськими повітряними воротами для цієї нової авіакомпанії.

«Грузія — країна, в яку українці завжди охоче літали. Ми любимо грузинську культуру, грузинська гостинність і раді, що наш аеропорт спільно з Myway Airlines тепер дає можливість літати в Тбілісі і Батумі комфортними прямими рейсами», - заявив на прес-конференції Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків».

Варто відзначити, що рейси грузинської авіакомпанії будуть регулярними. По вівторках і суботах буде здійснюватися прямий переліт Київ-Тбілісі (час в дорозі 2 години 40 хвилин), а по середах і суботах – переліт Харків-Батумі (час в дорозі 2 години 35 хвилин). Авіасполучення між першою столицею і головним курортом Грузії було налагоджено днем пізніше, 13 червня. Як стверджується на сайті Міжнародного аеропорту «Харків», квитки вже є в продажу. З урахуванням всіх зборів і платежів вартість перельоту в одну сторону становить від $99, в обидві — від $189.

Як повідомлялося раніше, харківський аеропорт після реконструкції, у яку Олександром Ярославським було інвестовано понад $100 млн., отримав новий стимул для розвитку. За кілька років підприємство істотно наростили пасажиропотік. Тільки за п'ять місяців поточного року тут обслужили 325,8 тисяч осіб (+16% до показників січня-травня 2017 році). Сьогодні аеропорт співпрацює з безліччю авіаперевізників, серед яких Turkish Airlines, LOT, Pegasus, Wizz Air і інші.