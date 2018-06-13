«Укрзалізниця» ввела заборону на вантажоперевезення у вагонах близько 60 російських компаній

Таке рішення базується на указі президента України Петра Порошенка про запровадження персональних санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Державна компанія «Укрзалізниця» запровадила заборону на перевезення вантажів, у тому числі скрапленого газу, територією України у вагонах і рухомому складі близько 60 російських компаній, що потрапили під санкції.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці» таке рішення базується на указі президента України Петра Порошенка від 14 травня 2018 року №126, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Заборону запроваджено з 8 червня 2018 року до скасування.

До списку компаній, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи, потрапили: «Первая грузовая компания», «Федеральная грузовая компания», «СГ Транс», «НефтеТрансСервис», «Рейл-1520», «Сбербанк Лизинг», «Промтрансинвест», «Астон» та ін.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти попереджали про можливе різке зростання цін на скраплений газ наприкінці літа – на початку осені, яке може бути викликане дефіцитом палива на ринку.

У другій половині серпня 2017 року в Україні відзначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією і доручив ряду міністерств і АМКУ розробити можливі рішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр, після чого цінова ситуація на ринку стабілізувалася.

У травні АМКУ за підсумками розслідування справи про підвищення цін на скраплений газ влітку 2017 року опублікував попередні висновки, згідно з якими компанії «Надія», WOG, ОККО, «Авантаж 7» і «Факторинг Груп» діяли на порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

14 травня Порошенко підписав указ, яким запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції щодо фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Санкції запроваджуються з ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Крім того, санкції запроваджено і щодо осіб, причетних до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти громадян України, яких незаконно утримують в Росії, депутатів Державної Думи і членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та ін.

Також було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки.