«Укрзалізниця» скоротила вантажоперевезення майже на 10%

Залізниці України в січні-жовтні 2014 року скоротили перевезення вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,6% - до 329,5 млн тонн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні вантажоперевезення незначно збільшилися на 0,5% - до 118,7 млн тонн, тоді як транзитні вантажоперевезення скоротилися на 12,9% - до 24,4 млн тонн.

Разом з тим, імпортні перевезення вантажів збільшилися на 2,1% - до 29,4 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні скоротилися на 17,2% - до 157 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: зерна - на 6,3%, автомобілів - на 153,9%, тоді як перевезення кам'яного вугілля зменшилися на 22,4%, нафти і нафтопродуктів - на 34%, руди залізної і марганцевої - на 13,5%, хімікатів - на 14,5%, чорних металів - на 28,6%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень нафти і нафтопродуктів на 17,3%, чорних металів - на 8,6%, лісових вантажів - на 12,7%, зерна і зернових вантажів - на 23,3%.

Читайте такожТарифи на перевезення вантажів залізницею в Україні можуть зрости на 30%Крім того, обсяги імпортних перевезень нафти і нафтопродуктів зросли на 20%, руди залізної і марганцевої - на 8,4%, зерна і зернових - на 106,7%, хімічних і мінеральних добрив - на 83,8%, кам'яного вугілля - на 1,1%, коксу - на 5,9%, солі - на 23,8%.

Обсяги транзитних перевезень зерна і зернових вантажів за звітний період збільшилися на 117,8%, чорних металів - на 23,8%.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-жовтні 2014 року скоротила перевезення вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,6% - до 329,5 млн тонн, а перевезення пасажирів - на 9,1%, до 371,9 млн осіб.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Залізниці України перевозять 70% вантажів від загального обсягу вантажоперевезень територією країни, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник становить в середньому 18%.