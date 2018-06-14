"Дизельний скандал": Volkswagen заплатить в Німеччині мільярд євро штрафу

У січні 2017 року Volkswagen остаточно узгодив з американською владою сплату штрафу в 4,3 мільярда доларів в рамках "дизельного скандалу".

Концерн Volkswagen погодився заплатити в Німеччині 1 мільярд євро в якості штрафу у справі про шахрайство з вихлопами дизельних автомобілів.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на прес-службу компанії.

Рішення було винесено прокуратурою німецького Брауншвейга, де розглядалися позови постраждалих від дій VW. Відомство резюмувало, що двигуни 10,7 мільйона автомобілів концерну, проданих по всьому світу в період з середини 2007 року по 2015 рік, були оснащені незаконним програмним забезпеченням.

"Volkswagen приймає штраф і, таким чином, визнає свою відповідальність", — йдеться в релізі VW.

Концерн Volkswagen раніше звинуватили в США в тому, що він оснащував дизельні автомобілі програмним забезпеченням (ПО), яке занижає реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. У січні 2017 року Volkswagen остаточно узгодив з американською владою сплату штрафу в 4,3 мільярда доларів в рамках "дизельного скандалу".