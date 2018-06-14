З Одеси до Києва за 30 хвилин: Мінінфраструктури оцінило перспективи Нyperloop в Україні

Будівництво 1 км наземної труби Hyperloop коштуватиме близько 10 млн дол.

Будівництво 1 км наземної труби Hyperloop коштуватиме близько 10 млн дол., що дешевше за будівництво залізниці, а квиток коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Читайте такожУ Дніпрі вибрали місце будівництва тестового майданчика для Hyperloop

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України Фарід Сафаров.

«За оцінками компаній, 1 км наземної труби Hyperloop коштуватиме 10 млн доларів. Це дешевше, ніж будувати залізницю. Правда, якщо будувати підземний Hyperloop, то це збільшує вартість будівництва разів у 8», - сказав він.

Сафаров зазначив, що ціна квитка не прораховувалася, тому що всі, хто займається розробкою Hyperloop, більш зважають на вантажоперевезення.

«Все почнеться з вантажоперевезень. Доки не переконаємося, що все безпечно, на пасажироперевезення мало хто переходитиме. Але з точки зору квитка, то він буде дешевше, ніж літак і залізниця. Тому що підтримувати інфраструктуру в Hyperloop дешевше», - зазначив він.

Також Сафаров повідомив, що з Одеси до Києва можна буде доїхати максимум за 30 хвилин.

«Таким чином він зможе перевозити більше людей. До того ж поїзд, який переміщується у вакуумі, вироблятиме енергію. Це буде також джерелом доходу», - сказав він.

У свою чергу, головний виконавчий директор Hyperloop Transportation Technologies Дірк Альборн прокоментував УНІАН, що ціна будівництва Hyperloop в Україні може бути нижчою, ніж в інших країнах.

«Ми зараз співпрацюємо з дев‘ятьма країнами. Ми почали будівництво Hyperloop у Франції, Тулузі. Також в ОАЕ. Будівництво 1 км коштує близько 20 млн дол. Ціна залежить від багатьох чинників. Наприклад в Еміратах піщана земля, тому потрібні тунелі. В Україні це може коштувати дешевше. Тому що, наприклад, в Америці, Франції, ОАЕ оплата вища», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Hyperloop - це транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.