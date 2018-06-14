Україна підписала меморандум з Hyperloop

Мінінфраструктури підписало меморандум про співпрацю з компанією Hyperloop Transportation Technologies у сфері впровадження технології Hyperloop.

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT) у сфері впровадження технології Hyperloop в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони документ підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян, а з боку HTT - головний виконавчий директор Дірк Альборн.

«З компанією, яка є найбільшим розробником технології Hyperloop підписано меморандум. Одним з підсумків цього візиту є намір спільно працювати в розробці цієї технології. Згідно з меморандумом, ми спільно розроблятимемо технологію, ми домовилися про спільний пошук інвесторів для цього проекту. Цей проект повинен бути комерційно успішним. Я сподіваюся, що ми зможемо створити спільний центр в Україні. Локація буде або в Києві, або в Дніпрі» - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він зазначив, що найближчим часом може бути створено RND-центр і дата-центр в Україні, який займатиметься не лише технологією Hyperloop, а й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасних транспортних технологій.

Наприкінці лютого цього року Омелян вперше заявив, що в Україні займуться розробкою нового виду транспорту - вітчизняного аналога Hyperloop, який називатиметься HypeUA. Він повідомив, що для створення новітнього транспорту Мінінфраструктури залучило до проекту з української сторони Національну академію наук України, "Укроборонпром", "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ВО "Південмаш"), "Каховський завод електрозварювального устаткування", "Інтерпайп Україна", Unit.City, Агентство розвитку Дніпра, Український інститут майбутнього і Платформу розвитку інновацій. А також, зарубіжну компанію Octagonal Corporation, яка, як повідомив міністр, займається будівництвом Hyperloop у Мексиці.

На запитання кореспондента УНІАН, про те, як просувається будівництво Hyperloop компанією Octagonal Corporation у Мексиці, Омелян повідомив, що все йде за графіком.

"Вони займаються своїм будівництвом у Мексиці. Я поки що там не був, тому не можу прокоментувати. Ми домовилися, що до кінця проекту ця інформація є конфіденційною. Але можу сказати, що все йде за графіком", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Hyperloop - це транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Довідка УНІАН. Hyperloop - це транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.