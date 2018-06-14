Вакуумні поїзди за технологією Hyperloop з'являться в Україні через 5 років - Омелян

Міністр хоче з'єднати Hyperloop доставку вантажів з Китаю в країни Євросоюзу.

Першу лінію вакуумного поїзда за технологією Hyperloop може бути запущено в Україні в найближчі 5 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з виконавчим директором компанії Hyperloop Transportation Technologies Дірком Альборном.

«Вперше Hyperloop тестуватиметься на експериментальній ділянці в Тулузі. Перший комерційний запуск можливий в Тулузі. Я хочу, щоб у найближчі 5 років ми прийшли бодай до однієї лінії Hyperloop в Україні. Буде правильно провести переговори з партнерами в Китаї і Європейському Союзі і з'єднати Hyperloop доставку вантажів з Китаю до країн ЄС», - сказав він.

Також, міністр повідомив, що цього року завершуються роботи з розробки попереднього ТЕО і наступного року має розпочатися конструювання тестової труби в Україні.

«Будівництво тестового майданчика в Україні залежить від нашої співпраці з компанією HTT. Якщо ми бачитимемо доцільність відпрацювати тестування на існуючому майданчику в Тулузі (де компанія HTT будує Hyperloop- УНІАН), а в Україні вже будувати Hyperloop версії 2.0 або 3.0, то ми підемо цим шляхом. Все залежить від того, наскільки це буде економічно ефективним», - сказав Омелян.

Міністр зазначив, що зараз розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування здійснюється на волонтерських засадах.

«Це ми робимо спільно з національною академією наук України. Поки що ми робимо це на волонтерських засадах. Без грошей», - уточнив Омелян.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT) у сфері впровадження технології Hyperloop в Україні.