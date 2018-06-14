"Евробляхи" як норма: понад 40% авто з польською реєстрацією, які перетинають кордон, належать українцям

За даними польських прикордонників, з початку року проведено близько 1 мільйона перевірок "українських автомобілів" на польських номерах.

Більше 40% транспортних засобів з польською реєстрацією, що перетинають пункти пропуску на українсько-польському кордоні, належать українським власникам.

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Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Польське радіо.

"Україна для захисту свого ринку від припливу автомобілів з ЄС ввела високі ввізні мита. Однак це не може зупинити заповзятливих автовласників, які знайшли спосіб обійти обмеження. Для цього співвласником автомобіля вписують громадянина Польщі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для реєстрації достатньо надати польським органам документ про те, що польський громадянин володіє хоча б мінімальною часткою авто у розмірі 1% від вартості транспортного засобу. Частка польського "співвласника" при цьому становить 100 злотих, з якої не сплачуються які-небудь податки.

"Кількість таких авто в Польщі стрімко збільшується. На сьогодні лише в Перемишльському повіті (адміністративна одиниця Польщі) кожен десятий автомобіль має польського та українського співвласників – 6,6 тисячі з 66 тисяч зареєстрованих авто", - підкреслює видання.

За даними польських прикордонників, з початку року проведено близько 1 мільйона перевірок "українських автомобілів" на польських номерах.