Омелян хоче 10 мільярдів на будівництво нових злітних смуг

У Мінінфраструктури розраховують на виділення 10 мільярдів гривень в 2019 році для будівництва 4-5 злітних смуг по всій країні.

Міністерство інфраструктури України розраховує на виділення 10 мільярдів гривень в 2019 році для будівництва від 4 до 5 злітних смуг по всій країні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Реальна цифра дуже проста. У транспортній стратегії України до 2030 року ми передбачаємо будівництво до 50 аеропортів. В наших планах переконати парламент і уряд закласти в бюджет 2019 року 10 мільярдів гривень для того, щоб побудувати від 4 до 5 злітних смуг по всій країні. І ця програма має діяти протягом мінімум чотирьох наступних років для того, щоб ми отримали 25 аеропортів. Для кожного обласного центру. З цього ми маємо почати базове відродження внутрішнього авіаційного сполучення України",- сказав він.

За словами Омеляна, сфера авіації в Україні динамічно розвивається.

"Авіасполучення користується великим попитом, сфера динамічно розвивається. Третій рік поспіль ми маємо темпи зростання 20-30% щорічно. Наша мета, щоб мінімум 50% українців літали. Якщо не буде опору, це реально зробити протягом трьох-п'яти років",- сказав Омелян.