"Укрзалізниця" призначила до Дня Конституції 7 додаткових поїздів (список)

Раніше "Укрзалізниця" в літній період призначила 23 поїзди в південному напрямку.

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Конституції України призначила 7 додаткових поїздів, а також призначено додаткові рейси для графікових поїздів.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", призначено такі додаткові потяги:

поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати в 11:58 і прибуватиме до столиці о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 25 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття у Хмельницький о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького у 14:04 і прибуватиме до Києва о 20:43.

Поїзд № 162/161 Миколаїв - Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 і прибуття в Київ о 13:14.

Поїзд № 179 Київ - Дніпро відправиться в рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50, прибуття в Дніпро 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 і прибуде до Києва о 22:28.

Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Суми в 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 168 Львів - Одеса здійснить рейси 27, 29 червня і 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15, прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:04 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначено додаткові рейси графікових поїздів:

поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня і зворотно 28 та 30 червня і 2 липня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде в Костянтинівку у 05:40.

Поїзд № 787 Харків - Константинівка в додаткові рейси вирушить 27 і 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 і прибуття в Костянтинівку в 23:30. З Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня до 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній період призначила 23 поїзди в південному напрямку, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.