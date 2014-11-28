Маршрут поїзда «Інтерсіті+» Київ - Дніпропетровськ продовжили до Красноармійська

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«На перший рейс із Києва вже продано 552 квитки, з них більше 60 проїзних документів до станції Красноармійськ. На зворотний рейс 29 листопада вже продано 232 квитки, з них більше 50 квитків - із Красноармійська», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, швидкісний поїзд №734 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:40 і прибуватиме до Красноармійська о 01:45. Поїзд проїде згідно з чинним графіком руху із зупинками на станціях ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки-Пас., Дніпродзержинськ, далі - по спеціально розроблениму графіку із зупинками на станціях Дніпропетровськ о 23:10, Синельникове-2 - о 23:57 і Чаплине - о 00:49.

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У зворотному напрямку, починаючи від 29 листопада, поїзд №733 буде вирушати о 04:46 і прибуватиме до столиці о 12:50. Згідно з розробленим графіком руху, потяг проїде із зупинками на станціях Чаплине о 5:40, Синельникове-2 - о 6:28, Дніпропетровська - 7:05, далі - за діючим графіком поїзд буде курсувати із зупинками на станціях Дніпродзержинськ, П'ятихатки-Пас., Олександрія, Знам'янка, ім. Т. Шевченка.

«Квитки на цей швидкісний потяг уже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ і в усіх залізничних касах», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку із загостренням воєнного протистояння на сході країни обмежила курсування двох пасажирських поїздів з Києва та Одеси до Красного Лиману замість Луганська.

З Києва у донецькому напрямку курсує ще один швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №712/711 за маршрутом Київ - Костянтинівка.

На виконання президентського указу про те, що від 1 грудня необхідно перевести всі держпідприємства на підконтрольну українським військовослужбовцям територію, «Укрзалізниця» підготувала пропозиції про припинення руху вантажних та пасажирських поїздів на підконтрольних терористам територіях у зоні АТО через неможливість забезпечити безпеку пасажирів і схоронність перевезених вантажів.

Станом на 17 листопада відомство оцінювало витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, у 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.