У столиці перезапускається конкурент Uber та Uklon

Компанія Taxify залучила $175 мільйонів інвестицій, причому лідером серед інвесторів став автомобільний концерн Daimler, до якого входить Mercedes-Benz.

Одна з європейських платформ для замовлення поїздок Taxify планує інвестувати в подальше розширення своєї діяльності в Україні.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на офіційний прес-реліз компанії.

Вона починає з перезапуску різноманітних служб в Києві і планує розвиватися в інших великих містах в 2018 році.

Генеральний директор і співзасновник Taxify Маркус Вілліг зазначив, що за минулий рік кількість поїздок, організованих за допомогою Taxify, зросла в десять разів. Крім того, сьогодні понад десять мільйонів осіб користуються сервісом у всьому світі.

Компанія Taxify залучила 175 мільйонів доларів інвестицій, причому лідером серед інвесторів став автомобільний концерн Daimler, в який входить Mercedes-Benz.

У компанії заявили, що будуть використовувати інвестиції для подальшого розвитку свого онлайн-сервісу в містах Європи та Африки. Одним з ключових ринків для розширення буде Україна.

Перший запуск сервісу в Києві відбувся в 2016 році згідно з договором франчайзингу з естонськими підприємцями. Тепер компанія проведе перезапуск проекту з власною локальною командою.

Маркус Вілліг заснував компанію Taxify в Естонії в 2013 році, коли йому було 19 років. Taxify - одна з найшвидше зростаючих платформ для замовлення поїздок в світі з пасажиропотоком понад 10 мільйонів осіб і 500 тисячами водіїв в більш ніж 25 країнах світу.