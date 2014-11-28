"Укрзалізниця" почала продаж квитків на додаткові поїзди до новорічних свят

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №207/208 за маршрутом Київ - Ужгород відправлятиметься зі столиці від 26 по 30 грудня 2014 року включно і з 1 по 10 січня 2015 року о 17:30 та прибуватиме в Ужгород о 9:31.

Поїзд №269/270 сполученням Київ - Івано-Франківськ буде вирушати з Києва з 26 по 30 грудня та з 2 по 10 січня 2015 року о 22:23 та прибуватиме до Івано-Франківська об 11:37.

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Поїзд №219/220 Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься зі столиці від 26 до 30 грудня та від 2 до 11 січня о 00:12 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:11.

Поїзд №9/10 за маршрутом Київ - Одеса відправлятиметься з Києва від 26 до 30 грудня та від 1 до 11 січня о 14:51 і прибувати до Одеси о 23:00.

Додатковий поїзд №773/774 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський відправиться з Києва 29 грудня о 23:31 і прибуде в Кам'янець-Подільський наступного дня о 6:01.

«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків з 30 до 45 діб.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на всі внутрішньодержавні потяги, що курсують у період новорічних свят, по 2 січня 2015 року включно, за винятком поїздів у кримському, луганському та донецькому напрямках.

У середньому щодоби «Укрзалізниця» пропонує пасажирам на період новорічних свят понад 55 тис. місць у 99 поїздах внутрішнього сполучення, не рахуючи кримського, донецького і луганського напрямків.