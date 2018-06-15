Європейці почали купувати більше автомобілів: топ-3 лідерів продажів

Продаж легкових автомобілів в Європі в січні-травні зріс на 2,4% - до 6,879 млн авто.

Продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-травні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 2,4% - до 6,879885 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Згідно з опублікованими даними, за аналізований період більшість великих ринків показали зростання реєстрацій: в Іспанії (+ 10,6%), у Франції (+ 3,5%), у Німеччині (+ 2,6%).

При цьому попит на нові автомобілі скоротився у Великобританії на 6,8%. Також варто відзначити, що нові країни-члени ЄС за звітний період продемонстрували істотне показник зростання - 11,6%.

Повідомляється, що в травні 2018 року продажі авто в ЄС становили 1,398913 млн одиниць, що на 0,8% вище в порівнянні з торішнім показником.

За підсумками травня найбільші національні ринки ЄС показали різні результати: зростання в Іспанії (+7,2%) і Великобританії (+3,4%), в той час як у Німеччині (-5,8%) і Італії (-2,8%) попит на автомобілі в травні знизився.

Лідерами за обсягом продажів стала Німеччина, яка повернула собі титул європейського лідера з реалізації автомобілів. За місяць було продано 305,057 тис. легкових автомобілів.

Другу сходинку рейтингу займає Великобританія, жителі якої в травні придбали 192,649 тис. машин.

Замикає лідируючу трійку Італія з результатом 199,113 тис. проданих авто.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом зросли на 4,2% – до 350,894 тис. автомобілів. Ринкова частка компанії в травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року незначно збільшилася до 25,1% до 24,3%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у травні порівняно з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 58% - до 223,582 тис. одиниць, частка компанії на ринку зросла з 10% до 16,2%.

Компанія Renault в травні посіла третє місце з результатом 161,672 тис. проданих авто, показавши зростання продажу на 6,4%, а частка компанії зросла до 11,6% з 11%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 3,4% - до 15,137 млн одиниць.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.