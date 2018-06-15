«Укрзалізниця» закриє 99 станцій із завантаження зерна

18:48, 15 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

Державна компанія «Укрзалізниця» після обговорення з галузевими асоціаціями роботи малорентабельних станцій із завантаження зерна ухвалила рішення скоротити їхню кількість і закрити 99 станцій, у тому числі 27 станцій закрити повністю, а роботу інших тимчасово обмежити з можливим подальшим відновленням.

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Як повідомляє медіацентр «Укрзалізниці» «Магістраль», відповідне рішення було ухвалено під час зустрічі представників відомства з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), на якій також були присутні представники Американської торговельної палати в Україні (American Chamber of Commerce, ACC), Української зернової асоціації (УЗА), Українського клубу аграрного бізнесу та інші учасники аграрного ринку.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» попередньо проаналізувала роботу 528 зернових станцій. Результати аналізу показали, що 328 з 528 вантажних зернових станцій сьогодні обробляють приблизно 6% зернових вантажів, навантажуючи до двох вагонів зерна на добу, при цьому вони вимагають значних витрат на утримання, залучення великої кількості дефіцитного тягового складу.

Після обговорення з учасниками ринку роботу 99 з 177 малорентабельних станцій вирішили оптимізувати.

«Консолідована позиція полягає в повному закритті 27 станцій для вантажної роботи, 41 станція буде закрита для вантажної роботи з липня по грудень 2018 року з подальшим відновленням, за умови наявності заявок на середньоденні навантаження/розвантаження 5 вагонів на добу на термін не менше 3 місяців, 24 станції будуть закриті для вантажної роботи з липня по грудень 2018 з подальшим відновленням за умови наявності заявок на середньоденні навантаження/розвантаження 10 вагонів на добу на термін не менше 6 місяців, 7 станцій, яким через від'ємний фінансовий результат або недостатнє використання потужностей запропонували надати можливість протягом декількох місяців збільшити кількість середньоденного навантаження вагонів і вийти на беззбиткову діяльність», - йдеться в повідомленні.

Як наголосив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, за підсумками 2018 року питання щодо виключених станцій буде додатково проаналізовано і при зміні показників діяльності станцій вони будуть представлені на процедуру реорганізації.

«Ми переконані, що прийняте рішення збільшить обсяги перевезень і підштовхне наших партнерів до інвестування в модернізацію потужностей із зберігання зернових», - наводяться в повідомленні слова Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомляла про свої плани до кінця року почати виробництво поліпшених зерновозів на власних заводах.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#експорт зернових