У центрі Києва через «Марш рівності» зранку закриті три станції метро

Станції у самому центрі столиці закрито від шостої ранку.

Станції Київського метрополітену «Театральна», «Площа Льва Товстого» та «Палац спорту» з 06:00 17 червня закрито у зв’язку з проведенням в центрі столиці «Маршу рівності».

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Про це повідомила прес-служба Київського метро. Відповідне рішення ухвалено на підставі "Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення мирної ходи "Маршу рівності".

Напередодні, 16 червня, повідомлялось, що у центрі столиці у зв’язку із проведенням масових заходів з 18.00 і до 17 червня (до закінчення заходів) перекриють рух транспорту.

Цьогорічний маршрут маршу буде аналогічним з минулорічним: від вулиці Богдана Хмельницького — біля головного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка — площа Льва Толстого.