У столиці метро вже працює у звичайному режимі: роботу трьох станцій відновлено

Також адміністрація метро нагадує, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.

У Києві відновлено роботу всіх станцій метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен",

"Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Також адміністрація метро нагадує, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.

Читайте такожУ центрі Києва через «Марш рівності» зранку закриті три станції метро

Як повідомляв УНІАН, У Києві у неділю, 17 червня, з 6.00 ранку були закриті 3 станції метро у зв’язку з проведенням «Маршу рівності».

Так, у зв’язку з проведенням мирної ходи від Будинку вчителя вулицями Володимирською, Льва Толстого до станції метро «Площа Льва Толстого», роботу станцій «Театральна», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого» було обмежено зранку.