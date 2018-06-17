У столиці метро вже працює у звичайному режимі: роботу трьох станцій відновлено

13:07, 17 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У столиці метро вже працює у звичайному режимі / фото tov_tob.livejournal.com

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен",

"Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Також адміністрація метро нагадує, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.

Читайте такожУ центрі Києва через «Марш рівності» зранку закриті три станції метро

Як повідомляв УНІАН, У Києві у неділю, 17 червня, з 6.00 ранку були закриті 3 станції метро у зв’язку з проведенням «Маршу рівності».

Так, у зв’язку з проведенням мирної ходи від Будинку вчителя вулицями Володимирською, Льва Толстого до станції метро «Площа Льва Толстого», роботу станцій «Театральна», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого» було обмежено зранку.

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