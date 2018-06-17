У центрі Києва відкрили рух на п'яти вулицях після "Маршу рівності"

Вулиці перекривались з учорашнього вечора у зв'язку з проведенням "Маршу рівності".

У центрі Києва відновлено рух транспорту на вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького, Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено», - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, з 18:00, 16 червня у центрі столиці у зв’язку із проведенням масових заходів був перекритий рух транспорту.

Сьогодні вранці в Києві відбулась хода “Маршу рівності”, в якій, по різним оцінкам взяло участь від трьох до шести тисяч осіб.