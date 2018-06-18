Влада почне "полювання" на "євробляхи" після спрощення їх розмитнення

Влада обіцяє суттєво посилити контроль за ввезенням та використанням авто на "єврономерах".

Контроль за ввезенням і використанням автомобілів з іноземною реєстрацією буде суттєво посилений.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на Ніну Южаніну.

Для створення правових і економічних умов для реєстрації уже ввезених в Україну авто комітет з питань податкової та митної політики вніс до парламенту законопроект № 8488.

По-перше, вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.

Ввезення наступних легкових транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може виступити фінансова установа, яка візьме на себе зобов’язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено.

По-друге, посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Особа, яка ввезла до України автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розукомплектовувати його.

Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачено штраф - 34 тисячі гривень.

Будь-яка інша особа, яка всупереч встановленим правилам, отримає транзитне або тимчасово ввезене авто у володіння, користування або розпорядження чи використовуватиме таке авто в підприємницькій діяльності, для отримання доходу, також буде оштрафована.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тисячі гривень, повторна фіксація - 17 тисяч гривень, позбавлення права керування на 1 рік та оплатне вилучення авто за рахунок порушника.

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За недотримання строків режимів транзиту та тимчасового ввезення, тобто за невивезення авто за межі країни своєчасно, порушники мають сплатити штрафи. Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків.

За один день прострочення вивезення транзитного авто з порушника буде стягнуто 170 гривень, а за три дні відтермінування вивезення тимчасово ввезеної машини - 850 гривень.

Зайвий місяць перебування такого автомобіля на митній території України коштуватиме порушнику 170 тисяч гривень або навіть транспортного засобу, який може бути конфіскований за рішенням суду.

В законопроекті прописані чіткі правила взаємодії всіх приналежних служб і відомств - підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Якщо дозволений строк перебування іноземного авто в Україні сплив, а машина так і не була вивезена, митник має повідомити інші органи про вчинення правопорушення.

Отримавши повідомлення, поліцейські мають пильніше відслідковувати таке авто на автомобільних дорогах України, а прикордонники, в свою чергу, повинні не допустити перетину кордону особою, яка ввезла авто без сплати відповідних штрафів.