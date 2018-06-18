Україна успішно пройшла аудит у сфері безпеки судноплавства - Омелян

За словами міністра, українських фахівців запрошують ставати аудиторами ІМО, а Україна буде прикладом для інших держав, як готуватися до таких аудитів.

Україна успішно пройшла аудит Міжнародної морської організації (ІМО) у сфері безпеки судноплавства.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не пройдемо аудит Міжнародної морської організації! Шеф, все пропало!".

Такі панічні настрої були типові для Міністерства інфраструктури в 2015-16 роках. Навіть більше, деякі звільнялися заздалегідь, щоб формально не бути причетними до дня ганьби. Хоча насправді складна ситуація була створена "плідною та ударною" роботою плеяд професіоналів і господарників протягом десятиліть, - написав Омелян. - Але ми змогли організуватися і довели, що Україна - це морська держава! Причому результат аудиту порадував не лише нас, але й міжнародних аудиторів. При середньому кількості зауважень до кожній країні за підсумками аудиту - більше 22, в Україні - менше 10, а застереження взагалі одне".

За словами міністра, українських фахівців запрошують ставати аудиторами ІМО, а Україна буде прикладом для інших держав, як готуватися до таких аудитів.

"Якби ми провалили цей аудит, який з 2016 року став обов'язковим для всіх держав-членів ІМО, на розвитку наших морських портів та залучення світових компаній можна було б ставити хрест, десятки тисяч українців втратили б гідну роботу, тому що їх документи мають котирувалися на рівні сміттєвих російських", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Міжнародна морська організація (ІМО) початку аудит України у сфері безпеки судноплавства.

Довідка УНІАН. Міжнародна морська організація або ІМО - міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою ООН, служить апаратом для співпраці та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних з міжнародним торговельним судноплавством.

Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) щодо забезпечення безпеки на морі і запобігання забрудненню із суден навколишнього середовища, в першу чергу, морського середовища. Має штат близько 300 осіб.

У певному сенсі ІМО є форумом, у якому держави - члени цієї організації обмінюються інформацією, обговорюють правові, технічні та інші проблеми, що стосуються судноплавства, а також забруднення із суден навколишнього середовища, в першу чергу морського середовища.