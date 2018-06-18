Завтра Рада може розглянути законопроекти про авто на єврономерах

Нагадаємо, 15 червня до парламенту було внесено два законопроекти про реєстрацію в Україні автомобілів на іноземних номерах.

Верховна Рада у вівторок, 19 червня, може розглянути в першому читанні законопроекти із змінами до Податкового та Митного кодексів, які стосуються питань щодо автомобілів на іноземних номерах (№№8487, 8488).

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Про це заявила голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, закликавши поставити ці законопроекти до порядку денного на 19 червня, передає Цензор.нет.

"Нам потрібно перенести цю дискусію на рівень сесійної зали і рухатися далі. Питання надскладне і давно потребує нашого розгляду. Дані законопроекти є компромісними, вони напрацьовані спільно з усіма гілками влади, громадськими активістами, експертами, представниками "Авто Євро Сила", – зазначила вона.

Нагадаємо, 15 червня до парламенту було внесено два законопроекти про реєстрацію в Україні автомобілів на іноземних номерах, розроблені Комітетом з питань податкової та митної політики. Вони передбачають знижені митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах, скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають стандарту Євро-5. У тому числі в законопроектах йдеться про посилення контролю за переміщенням і присутністю в Україні транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Відзначається, що зареєстровані у Верховній Раді проекти були узгоджені на всіх рівнях, починаючи від активістів організації "Авто Євро Сила", Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів, і закінчуючи асоціаціями виробників, дилерів, імпортерів.