Ілон Маск розповів про "масштабний саботаж" одного зі співробітників Tesla
Голова Tesla Ілон Маск заявив, що один із співробітників компанії незаконно розповсюджував конфіденційну комерційну інформацію і займався "масштабним саботажем".
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Про це повідомляє CNBC з посиланням на електронний лист, яке Ілон Маск розіслав співробітникам Tesla.
За даними телеканалу, в листі йдеться, що співробітник без дозволу вносив зміни до програмного коду операційної системи, встановленої на складальних машинах, а також передавав конфіденційну інформацію Tesla третій стороні. Ім'я викритого у "саботажі" не називається. Згідно з листом, його вже допитали, він зізнався у скоєному.
"Повний масштаб його дій поки не ясний, однак те, що до справжнього моменту зізнався, звучить досить погано", - цитує CNBC Ілона Маска. За його словами, зливаються дані співробітник пояснив свої дії тим, що його не підвищували на посаді.
Раніше Ілон Маск повідомляв, що Tesla в рамках реструктуризації звільнить 9% співробітників. Він говорив, що це необхідно для зменшення витрат компанії і скорочення дублюючих одна одну посад.
На початку червня в Маунтін-В'ю пройшли щорічні збори акціонерів Tesla, на якому розглядалися дві пропозиції щодо змін у правлінні компанії: перша стосувалася зняття Ілона Маска з поста голови ради директорів, а друга - відмови переобрати трьох директорів. В результаті голосування обидві пропозиції були відкинуті.