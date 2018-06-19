Ілон Маск розповів про "масштабний саботаж" одного зі співробітників Tesla

Сам співробітник компанії, який займався промисловим шпигунством, пояснив свої дії тим, що його не підвищували на посаді.

Голова Tesla Ілон Маск заявив, що один із співробітників компанії незаконно розповсюджував конфіденційну комерційну інформацію і займався "масштабним саботажем".

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Про це повідомляє CNBC з посиланням на електронний лист, яке Ілон Маск розіслав співробітникам Tesla.

За даними телеканалу, в листі йдеться, що співробітник без дозволу вносив зміни до програмного коду операційної системи, встановленої на складальних машинах, а також передавав конфіденційну інформацію Tesla третій стороні. Ім'я викритого у "саботажі" не називається. Згідно з листом, його вже допитали, він зізнався у скоєному.

"Повний масштаб його дій поки не ясний, однак те, що до справжнього моменту зізнався, звучить досить погано", - цитує CNBC Ілона Маска. За його словами, зливаються дані співробітник пояснив свої дії тим, що його не підвищували на посаді.

Раніше Ілон Маск повідомляв, що Tesla в рамках реструктуризації звільнить 9% співробітників. Він говорив, що це необхідно для зменшення витрат компанії і скорочення дублюючих одна одну посад.

На початку червня в Маунтін-В'ю пройшли щорічні збори акціонерів Tesla, на якому розглядалися дві пропозиції щодо змін у правлінні компанії: перша стосувалася зняття Ілона Маска з поста голови ради директорів, а друга - відмови переобрати трьох директорів. В результаті голосування обидві пропозиції були відкинуті.