На Закарпатті чоловіки самі ремонтують найгіршу карпатську дорогу (відео)

У селі Велика Добронь вирішили попросити допомоги у сусідніх держав. Хоча не сподівалися на допомогу, але кошти почали перераховувати.

Ані автобусів, ані маршруток. Перевізники один за одним відмовляються їздити по бездоріжжю - чотири маршрути вже скасували. На допомогу влади вони вже не очікують, тож у сніг, дощ та спеку, навіть у власні вихідні, ремонтують дорогу.

Читайте такожГройсман пообіцяв прискорити ремонт доріг "поштовхом ззаду"

Виявляється, в Україні - справжній дорожній бум. Люди в усіх куточках країни беруть в руки лопати і самі латають ями, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Шляхом R-21 Долина-Хуст з Європи можна було б добратися до найкращих перлин Карпат і далі до центральної України. В "Автодорі" визнають, що ця дорога справді найгірша. Там кажуть, що на ремонт цієї дороги потрібно 620 млн грн, але є тільки 100 тис. В "Автодорі" сподіваються, що отримають хоча б 50 млн грн, щоб відремонтувати бодай найгіршу ділянку дороги.

У селі Велика Добронь вирішили попросити допомоги у сусідніх держав. Хоча не сподівалися на допомогу, але кошти почали перераховувати. При цьому поставили свої умови. Коли закінчили перший відсік, то вся вулиця танцювала з радості.

В інших селах, де не вистачає асфальту, дороги засипають щебнем. І уточнюють, що місцеві дороги не ремонтували 10 років.