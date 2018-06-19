"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в мільярд гривень

На думку керівника компанії, при держрегулюванні цін потрібно компенсувати втрати компаній від цього регулювання.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оцінює збитки від послуги доставки пенсій в 1 мільярд гривень щорічно.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки директора "Укрпошти" Ігор Смілянський в ході круглого столу про державне регулювання цін в Україні.

"Останній раз тарифи за доставку пенсій переглядалися в 2004 році. На сьогоднішній день збитки "Укрпошти" від цієї послуги сягають 1 мільярд гривень на рік", - сказав він.

За словами керівника компанії, якщо ціни регулюються державою, то державі потрібно компенсувати втрати компанії в результаті цього регулювання.

"Якщо бюджет не виділяє ті засоби, які здатні компенсувати збитки за надання послуги, то регулювання скасовується. Таким чином, бюджет точно би передбачав, де потрібно регулювати", - додав Смілянський.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє понад 83 мільйонів пенсій.