"Укрзалізниця" хоче розділити поїзда на три класи

На думку компанії, необхідно держрегулювання цін на проїзд в класі "економ", в той час як в класах "комфорт" і "стандарт" потрібно більш гнучке ціноутворення.

Державний монополіст "Укрзалізниця" планує розділити поїзда для пасажирських перевезень на класи "комфорт", "стандарт" і "економ".

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Про це повідомив заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан в ході круглого столу, на якому обговорювалося державне регулювання цін в Україні.

За його словами, компанія закінчує роботу над класифікацією поїздів, в результаті якої буде три поїздів класу "комфорт", "стандарт" і "економ".

"У класах "комфорт" і "стандарт" ми просимо, щоб було гнучке регулювання. Можливо, встановити якісь граничні ціни, щоб ми регулювали тарифи. А в "економ" - це дійсно соціально значущі перевезення - треба державне регулювання", - сказав Красноштан.

Він зазначив, що через неринкові тарифи склалася абсурдна ситуація, коли простіше возити пасажирів "безкоштовно і не витрачати кошти на збір та облік виручки, ніж збирати та обліковувати цю виручку".

"Зараз відбувається фактично канібалізація транспортної системи. Ми доїдаємо транспортну систему. Транспортна система не має ресурсу, нової крові. Якщо вона не зміниться в найближчі 2-3 року, ми просто доїмо пасажирські залізничні сполучення", - підкреслив Красноштан.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.