Рада не включила до порядку денного два законопроекти про “євробляхи”

За внесення відповідних змін до Податкового кодексу проголосувало лише 212 народних депутатів, а до Митного лише 216 парламентаріїв.

Верховна Рада України не включила до порядку денного два законопроекти, які б мали вирішити питання авто на “бляхах”, тобто легкових автомобілів з іноземними номерами, які ввозяться в Україну.

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Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного проекту закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” (реєстраційний №8487) проголосувало лише 212 народних депутатів (при необхідних мінімум 226 — УНІАН).

Також парламент не включив до порядку денного проект закону “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” (реєстраційний номер 8488).

За включення проголосувало лише 216 народних депутатів (при необхідних мінімум 226 — УНІАН).

Раніше УНІАН повідомляв, що більше 40% транспортних засобів з польською реєстрацією, що перетинають пункти пропуску на українсько-польському кордоні, належать українським власникам.

За даними польських прикордонників, з початку року проведено близько 1 мільйона перевірок "українських автомобілів" на польських номерах.