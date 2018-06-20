З Мукачева до Будапешта до кінця літа пустять прямий потяг по євроколії

За словами голови «Укрзалізниці», новим потягом до столиці Угорщини можна буде дістатися за 6 годин.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» разом з угорськими державними залізницями планує до кінця літа запустити прямий поїзд Мукачеве-Будапешт, який курсуватиме по євроколії 1435 мм.

Читайте також"Укрзалізниця" хоче розділити поїзда на три класи

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків очільника «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«До кінця літа, за два місяці, по євроколії маємо запустити обіцяний поїзд "Мукачеве - Будапешт". Спеціально для цього, за 500 м від залізничного вокзалу станції Мукачеве, починаємо будувати окрему посадочну платформу. Вона примикатиме до колії стандарту 1435 мм. Зараз узгоджуємо проект, паралельно опрацьовуємо питання графіка руху поїзда і тарифи.

Крім нової платформи, приведемо до ладу близько 40 км євроколії. У перспективі - пряме залізничне сполучення по вузькій колії зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу", - написав він.

За словами Кравцова, новим поїздом до столиці Угорщини можна буде дістатися за 6 годин.

"Чотирьохсоткілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен і Ніредьгаза», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заявляла, що разом з угорськими державними залізницями планує запустити прямий поїзд Мукачеве-Будапешт.

Тоді Кравцов заявив, що ціна квитків на поїзд буде демократичною: другий клас - не більш як 700 грн, перший клас - близько 1000 грн.